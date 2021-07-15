مندوب الصين: يتعين على الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل بلدها

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا جرى «بدعم الشركاء» الدوليين، منبها إلى أنه «يتعين على الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق بشان مستقبل بلدهم وتعزيز التوافق بما يخدم مصالح البلد والشعب الليبي».

وأكد المندوب الصيني في كلمته امام مجلس الأمن اليوم الخميس أن مستقبل ليبيا في الوقت الراهن «بين أيدي الشعب الليبي»، مشيرا إلى التقدم المحرز بالمرحلة الانتقالية الحالية والذي ترتب عليه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تستعد لإجراء الانتخابات وتنظيم مؤتمر للمصالحة وتوحيد المؤسسات.

وقال مندوب الصين إن بكين «تأمل تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية للتوصل إلى الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها وتدعم البعثة الأممية والترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات ومساعدة الحكومة الليبية في هذا الشأن».

وطالب المندوب الصيني كل الأطراف الليبية بـ«أن تبذل كل الجهود لفتح الطريق الساحلي لسرت» لأن ذلك «أساسي لعمل آلية رصد وقف إطلاق النار» التي تتطلع بكين إلى نشرها «قريبا ويتعين عليه أن يؤدي مهمته بشكل محايد».

كما أكد المندوب الصيني أن انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة «له آثار على ليبيا والمنطقة»، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن في هذا الشأن وإصلاح قطاع الأمن من أجل حل مشكلة انتشار الجماعات المسلحة وتسلل عناصرها لدول الجوار بغية احتواء المخاطر المحدقة بالأمن الإقليمي.

وذكر المندوب الصيني إن عملية إعادة الإعمار بعد الصراع منذ إنشاء الحكومة الليبية الجديدة «تواجه صعوبات وتحديات كبيرة»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في البلاد.

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