الدبيبة: الانتخابات خيار وطني وتاريخي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، «خيار وطني وتاريخي».

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا، إن هذا الخيار «يتطلب العمل على تنفيذه تكاتف الجميع كل حسب اختصاصه»، مؤكدا أهمية العمل على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

واستعرض جهود حكومته في دعم إجراء الانتخابات في موعدها مثل تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات، وتخصيص مبالغ للمفوضة العليا للانتخابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا