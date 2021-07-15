وزير الخارجية التونسي: يجب وضع جدول زمني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي على أن الاستحقاقات الانتخابية الليبية تشكل محطة فاصلة في المسار السياسي.

وحذر الجرندي في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم الخميس، من أن يكون التعثر الأخير بمفاوضات جنيف سببا في التخلف عن الانتخابات.

وقال الوزير التونسي إن سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة يمثل شرطا أساسيا لدعم الاستقرار لما يمثلونه من خطر على ليبيا والمنطقة.

وشدد الجرندي على ضرورة وضع جدول زمني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، داعيا لمضاعفة الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب.