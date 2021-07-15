أبوالغيط: الانتخابات نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «الزخم المصاحب للعملية السياسية» في ليبيا «لابد أن يستمر»، معتبرا أن توقفها يعني «خزلانا» للشعب الليبي.

وأكد في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للحالة الليبية، عمل الجامعة العربية على إجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا الاستحقاق يعد «نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ومستقرة».

وشدد أبوالغيط على أن إخراج القوات الأجنبية من ليبيا «دون تأخير» يعد «ضرورة ملحة»، موضحا أن «التباطؤ والتأخر» في هذا الشأن سيكون له «انعكسات خطيرة» على المسار السياسي الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا