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تسجيل 2555 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

في آخر تحديث للوضع الوبائي في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ألفين وخمسمئة وخمس وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدة مدن ليبية، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات التراكمية في ليبيا مئتين وأربعة عشر ألفا، وخمسمئة وثمان وستين إصابة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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