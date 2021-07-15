تسجيل 2555 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد

في آخر تحديث للوضع الوبائي في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ألفين وخمسمئة وخمس وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدة مدن ليبية، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات التراكمية في ليبيا مئتين وأربعة عشر ألفا، وخمسمئة وثمان وستين إصابة.

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