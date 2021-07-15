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التكتلات والأحزاب السياسية تطالب مجلس الأمن بالوقوف مع الشعب للوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدرت أحزاب وتكتلات سياسية بيانا اليوم وجهته لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيه على ضرورة أخذ مجلس الأمن في جلسته اليوم حق الشعب الليبي في اختيار من يقود البلاد بطريقة مباشرة من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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