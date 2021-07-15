التكتلات والأحزاب السياسية تطالب مجلس الأمن بالوقوف مع الشعب للوصول للانتخابات

أصدرت أحزاب وتكتلات سياسية بيانا اليوم وجهته لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيه على ضرورة أخذ مجلس الأمن في جلسته اليوم حق الشعب الليبي في اختيار من يقود البلاد بطريقة مباشرة من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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