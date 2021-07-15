الدبيبة: أصدرنا تعليمات لتدريب 30 ألفا من عناصر وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات إلى وزارة الداخلية لتدريب 30 ألفا من عناصرها لتأمين العملية الانتخابية برمتها.

وناشد الدبيبة خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لتطورات الحالة الليبية، مجلسي النواب والدولة وأعضاء الحوار الليبي، تحمل مسؤولياتهم التاريخية للوصول إلى توافق من أجل الوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأفريقي لدعم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، وقال إن «خيار الدخول في حرب جديدة بين الليبيين قد أصبح من الماضي».

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