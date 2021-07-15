الدبيبة يوجه بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود سعيد، وعضوية أحد عشر مندوبا من الجهات الأمنية.

القرار حدد مهام الغرفة الأمنية المتمثلة بالحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن، إضافة إلى تتبع تحركات الجماعات الإرهابية والقضاء عليها ورصد مسارات الهجرة غير القانونية والتهريب، فضلا عن الإشراف على تأمين المنطقة بإمدادات الغذاء والدواء والوقود.

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