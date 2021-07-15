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مدرسة هون المركزية تتعرض لسرقة وتخريب متعمد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن الطاقم التعليمي في مدرسة هون المركزية، تعرضها لعملية سرقة وتخريب متعمد من قبل خارجين عن القانون، ما أثر على سير العملية التعليمية فيها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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