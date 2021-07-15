مدرسة هون المركزية تتعرض لسرقة وتخريب متعمد

أعلن الطاقم التعليمي في مدرسة هون المركزية، تعرضها لعملية سرقة وتخريب متعمد من قبل خارجين عن القانون، ما أثر على سير العملية التعليمية فيها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدبيبة يوجه بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية
تم النشر منذُ 4 دقائق
الدبيبة: أصدرنا تعليمات لتدريب 30 ألفا من عناصر وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
التكتلات والأحزاب السياسية تطالب مجلس الأمن بالوقوف مع الشعب للوصول للانتخابات
تم النشر منذُ 7 دقائق
تسجيل 2555 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد
تم النشر منذُ 10 دقائق
أضف تعليقـك