مدرسة هون المركزية تتعرض لسرقة وتخريب متعمد

أعلن الطاقم التعليمي في مدرسة هون المركزية، تعرضها لعملية سرقة وتخريب متعمد من قبل خارجين عن القانون، ما أثر على سير العملية التعليمية فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا