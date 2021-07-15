الجامعة العربية: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا والحفاظ عليها دولة موحدة ذات سيادة.

وبين أبو الغيط خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات يفتح باب لتنافس وصراع ليس في صالح ليبيا والليبيين مؤكدا السعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها والعمل على تشجيع الليبيين للانتقال من منطق التنافس لمنطق التوافق

وأشار أبو الغيط إلى أن التأخر والمماطلة في إخراج المرتزقة من ليبيا سينعكس سلبا على المسار السياسي في ليبيا.

وتحدث أبو الغيط عن المهاجرين في ليبيا محذرا من أن بعض الأطراف تسعى لتحويل ليبيا من ممر لمستوطن للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي محذرا من خطورة هذا الأمر.

ولفت أبو الغيط إلى أن عجز ملتقى الحوار السياسي عن إقرار قاعدة دستورية للانتخابات جاء بسبب المصالح الضيقة