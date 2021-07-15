الدبيبة في شوارع طرابلس .. حديث مواقع التواصل الاجتماعي

عشية ذهابه إلى نيويورك زار رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، شوارع مدينة طرابلس للوقوف على معاناة المواطن .. هذه الزيارة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا