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الدبيبة في شوارع طرابلس .. حديث مواقع التواصل الاجتماعي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عشية ذهابه إلى نيويورك زار رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، شوارع مدينة طرابلس للوقوف على معاناة المواطن .. هذه الزيارة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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