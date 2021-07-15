العميد قطوسة يتفقد إدارة جهاز الحرس البلدي بشحات

تفقد رئيس جهاز الحرس البلدي، العميد رجب قطوسة، إدارة فرع جهاز الحرس البلدي شحات.

واطلع قطوسة على مختنقات العمل، وما يلزم الفرع من إمكانيات لتطوير أدائه وأداء منتسبيه، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة رفع مستوى أعضاء جهاز الحرس البلدي فى جميع ربوع ليبيا.

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