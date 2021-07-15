مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: يجب اجراء الانتخابات بموعدها وسنعاقب المعرقلين

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، اليوم الخميس، على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وضمان تمتعها بالنزاهة كما شددت وود ورد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل وفوري.

باربرا وودورد، وفي كلمتها بمجلس الأمن، اكدت أن لندن لن تتردد في التحرك ضد من يعرقلون عمدا اجراء الانتخابات في موعدها.

وأشارت المبعوثة البريطانية الى ضرورة توفير الخدمات لكافة الليبيين وفق ميزانية وطنية متوازنة واستخدام وصرف الموارد بما يخدم جميع الليبيين في كل انحاء البلاد وتوحيد المؤسسات.

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