المنفي يؤكد التزام الرئاسي بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس بتوحيد كل مؤسسات الدولة الليبية، ومضاعفة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” في العاصمة طرابلس وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي في ظل الأوضاع الراهنة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بحث دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا في مختلف المجالات، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالاضافة إلى مساعي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.