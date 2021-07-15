12 كيان سياسي يطالبون مجلس الأمن بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاضطلاع بدورهم لحل الأزمة الليبية ومنع الأوضاع من الانزلاق نحو الفوضى، ومساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر 2021.

وقالت التكلات في بيان صادر عنهم اليوم الخميس قبيل انعقاد جلسة المجلس المعنية بالأزمة الليبية “نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير لاهتمامكم وحرصكم على إنهاء أسباب الازمة الليبية وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار”.

وتابع البيان “في الوقت الذي نتابع فيه اهتمامكم هذا، فإننا وبالنظر إلى اجتماع مجلسكم المقرر اليوم الخميس لمناقشة تطور الأزمة الليبية، نود أن نؤكد لكم أنه نال الإحباط من أبناء الشعب الليبي لمشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلسكم الموقر لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م”.

وأضاف “إننا نتابع ونستهجن حالة العجز والمماطلة التي تبديها السلطات الليبية بتعدد انواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد”.

واستطرد “أبناء الشعب الليبي، وهم في انتظار هذا الاستحقاق الوطني، يدركون حرصكم على الوفاء بالالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر برلين وكذلك قرار مجلس الأمن رقم (2570)، ويتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حر ونزيه ومباشر لرئيس دولته ونواب لسلطته التشريعية”.

واستكمل “نتطلع بتفاؤل متزايد إلى أن يمارس مجلس الأمن دوره في مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها”.

الموقعون على البيان هم “الحزب المدني الديمقراطي، وتكتل احياء ليبيا، والتيار الوطني الوسطي، والحراك الوطني الليبي، وتجمع الارادة الوطنية، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك 24ديسمبر، وتجمع ريادة، وتيار شباب الغد، وتيار شباب الوسط، وتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، والتجمع النسائي درنة .