بلدي طبرق : سيتم توزيع الأضاحي القادمة من الحكومة على المحتاجين

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماع اليوم الخميس بمقر البلدية بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور امداوي المكلف برئاسة لجنة توزيع الأضاحي وبحضور صندوق الزكاة .

وحضر الاجتماع رؤساء فروع البلدية “عين الغزالة، والقرضبة، وبالخاثر وباب الزيتون، وكمبوت، وقابس، وعمر المختار، والجغبوب “.

وأكد بوالخطابية أن الحكومة قد خصصت أضاحي لكل البلديات والفروع التابعة لها، موضحًا أن الأضاحي في طريقها إلى مدينة طبرق وسيتم توزيعها على المسجلين لدى صندوق الزكاة .

ولفت إلى أنه سيتم توزيع الأضاحي على رؤساء الفروع لتوزيعها على مستحقيها داخل الفروع التابعة لهم .

يشار أن بلدية طبرق قد شكلت لجنة برئاسة المجلس التسييري وعضوية صندوق الزكاة ومفوضية المجتمع المدني، وعدد من الجمعيات الخيرية لحصر الأسر المحتاجة والتأكد من عدم الازدواجية في التسجيل مابين صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية.