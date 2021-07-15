مجلس الأمن يحث السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات

حث مجلس الأمن الدولي في بيان، مساء اليوم الخميس، «كل السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات» المقررة في ديسمبر القادم، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات «وفقا للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وطالب مجلس الأمن في بيان تلاه رئيس المجلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، جميع الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية على إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما أعرب مجلس الأمن في البيان عن قلقه البالغ إزاء تأثير الوضع في ليبيا وخاصة المنطقة الجنوبية منها على البلدان المجاورة ولا سيما منطقة الساحل.

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