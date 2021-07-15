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تخصيص 85 مليون دينار لإنشاء وصيانة مستشفى للأورام بصبراتة

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بصيانة وتطوير مستشفى صبراتة للأورام.

وخصص القرار الذي حمل رقم “167”، مبلغ وقدره 85 مليون دينار.

وتضمن القرار إنشاء مستشفى بالمدينة بنفس ذات العقد لخدمة أهالي المدينة.

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اخبار ليبيا 24

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