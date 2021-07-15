حبس “نعمان الشيخ” بتهم انتحال صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد

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قررت العامة في طرابلس حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله عمرو قدقود على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بتزوير وثائق رسمية وانتحالهما للصفة .

وكانت هيئة مكافحة الفساد علقت على قرار القبض على منتحل صفة رئيس الهيئة بقرار من النائب العام، مؤكدة أنها ترحب بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إنها في الوقت الذي تبارك فيها إجراءات النائب العام ضد منتحل الصفة المدعو نعمان الشيخ، الذي انتحل صفة رئيس الهيئة، إلا أنها تشدد على ضرورة عدم الانصياع لأي قرارات صدرت عنه.

وأضافت الهيئة في بيانها أنها تطمئن كل موظفي الهيئة سواء من صدر قرار بتعينه أو انتدابه سيكون هناك تسوية لأوضاعهم وفقا للقوانين المعمول بها في الهيئة.