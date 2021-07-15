المنفي والوافي يبحثان جهود الرئاسي انجاز الانتخابات في موعدها

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، جهود المجلس الرئاسي في انجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف، والعمل على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء الليبيين كما جرى بحث العديد من القضايا الراهنة على الساحة السياسية.

وأثنى الوافي على دور المجلس الرئاسي في إنهاء الانقسامات في مؤسسات الدولة، والعمل المتواصل على توحيدها بالكامل، بالإضافة لدعم المجلس لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار، وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.