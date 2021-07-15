قرنفيل: أتوقع دفع 1.1 مليار دولار تعويض للشركات التركية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل، دفع 1.1 مليار دولار مستحقات الشركات التركية في ليبيا، خلال الفترة المقبلة.

قرنفيل قال ، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن إجمالي حجم المشاريع غير المنجزة لأكثر من 100 شركة مقاولات تركية، غادرت ليبيا بسبب الاضطرابات الداخلية التي بدأت بعد عام 2011م، بلغ 19 مليار دولار.

وأضاف أنه تم تحديد مستحقات السداد المرحلي غير المحصلة والتي بلغت حوالي مليار دولار، وبلغت السلف وسندات حسن الأداء للأعمال الجارية 1.7 مليار دولار، وبلغت الخسائر المقدرة للآلات والمعدات والمخزون المماثل وخسائر أخرى حوالي 1.3 مليار دولار.

وحول التزام السلطات الليبية بوعدها فيما يتعلق بمستحقات الشركات التركية، قال كارانفيل: “قيل إن دفعة 1.1 مليار دولار ستتم بسرعة، وإن هذا ربما يكون من أولى القضايا التي ستفعلها حكومة الدبيبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات فور الموافقة على الميزانية ”.

وذكر أنه رأى تطورات إيجابية في دعم المؤسسات التي ستستثمر بأموال محلية، مقابل انعدام الثقة الناجم عن الاضطرابات الداخلية في البلاد منذ 10 سنوات، قائلا “هناك أخبار جيدة تلقيتها في ليبيا حول هذا الموضوع”.

وواصل “لقد أنتجت بعض البنوك مبالغ كبيرة من الشراكة الائتمانية أو مشاريع التأجير والشراء والتأجير، وسمعت أن هذه الأموال ستستخدم بأعداد كبيرة لاستكمال التنمية المحلية ومشاريع غير مكتملة”، متابعا “عند الانتهاء من ذلك، سأعلن هذه الأخبار السارة لرجال الأعمال الأتراك”.

وأفاد قرنفيل بأنه لاحظ خلال زيارته ليبيا ولقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبعض المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، أن الجهود تبذل لضمان الوحدة والتضامن في البلاد، الأمر الذي منحه الأمل، على حد تعبيره.

وأكمل “رأيت أنهم يعتزمون القيام بها بسرعة، بغض النظر عن الشرق أو الغرب أو الجنوب، لمداواة الجراح التي لحقت بالمجتمع الليبي، وضمان التنمية الاقتصادية المهملة وتلبية احتياجات الخدمات العامة”.

وأكد وجود مشكلة ثقة في ليبيا على الصعيدين المحلي والدولي، قائلا “يجب على رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين إثبات أنفسهم ليس بالكلام بل بالأفعال وتحسينها بسرعة”، مضيفا: “هذا أمر لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية في ليبيا”.

وأشار إلى وجود عجز خطير بليبيا في مجالات مثل الكهرباء والنقل والغاز الطبيعي وإنتاج النفط والخدمات البلدية، قائلا “كل هذه مشاكل بسيطة يمكن التغلب عليها في وقت قصير جدًا بالنسبة لتركيا”.

وبين رجل الأعمال التركي أن المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات المتخذة تبرز من بين المشاكل التي يواجهها عالم الأعمال، قائلا “الأخطاء التي ارتكبت في الماضي لا ينبغي أن تتكرر، لذلك عندما تتخذ الإرادة السياسية قرارًا، يجب تفعيل الوحدات الإدارية الوسطى والدنيا”.

وكشف قرنفيل أن صادرات تركيا إلى ليبيا زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن هناك زيادة بنسبة 400 في المائة في صادرات المجوهرات و392 في المائة في منتجات البندق.

وأوضح أنه بمقارنة رقم الصادرات البالغ 1.19 مليار و213 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021م، مع العام الماضي، نرى زيادة بنسبة 72 بالمائة، قائلا “رغم عدم الموافقة على الميزانية، إلا أن أرقام الصادرات ارتفعت، ما يعني أن التصويت على الثقة بدأ يزدهر في الداخل”.