الغويل: خلاف الميزانية سياسي ونحن بحاجة لتوافق وبيئة حاضنة

أخبار ليبيا 24

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية “الزوم”، أمس الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي حكومة الوحدة الوطنية .

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، في بيان، أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير المصري محمد أبو بكر وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شاركوا في الاجتماع، بالإضافة إلى منسق البعثة زينينجا وعضوي فريق العمل.

ودعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدورها في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيًا على إقرار الميزانية العامة للدولة، مضيفا أن الخلاف حول الموازنة أساسه سياسي.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع، مشيرًا إلى سعي الدبيبة لتمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية، على حد قوله.

وأضاف أن ليبيا بحاجة لتوافق سياسي وبيئة سياسية واجتماعية وثقافية حاضنة، تجعل فرص نجاحه عالية، بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها لإدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعقد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، جلسة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء لمناقشة أداء الحكومة خلال 100 يوم من بداية عملها، كما عقد لقاء تقابلي بين الحكومة ولجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة لمجلس النواب، لكنه فشل في إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية، ليتم تأجيل النقاشات حولها إلى بعد العيد.

وقال الدبيبة، إن الحكومة أنفقت بعض الأموال العاجلة وفق القانون المالي للدولة، منها مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مليار دينار آخر إلى الشركة العامة للكهرباء لإجراء الصيانة لبعض المحطات، كما تم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء لثلاثة أشهر بقيمة مليار دينار، عبر الاستدانة من المصرف المركزي.