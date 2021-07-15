الدبيبة يشكل غرفة أمنية مشتركة في الجنوب ويكلفها بـ 12 اختصاصاً

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة بالمنطقة الجنوبية.

وكلف الدبيبة، في قراره الذي حمل رقم 186 لسنة 2021، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود عمر سعيد برئاسة الغرفة الأمنية المشتركة للجنوب بعضوية 11 جهة تنفيذية.

وجاء بالمادة 2 في القرار، يكلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود عمر سعيد برئاسة الغرفة وعضوية مندوبين عن جهاز المخابرات والأمن الداخلي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمباحث الجنائية ومصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العاملة لطيران الشرطة ومديرية الأمن بالجنوب.

ونص القرار على مهام الغرفة 12 اختصاصاً كالتالي:

اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية بما يضمن دعم إسناد الشرطة والإشراف على حفظ الأمن ولها في سبيل ذلك وضع الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية.

فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن

تتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية بدول الطوق.

الإشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية بالغذاء والدواء والوقود ونقل الطاقة.

رصد مسارات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب.

مراقبة المجاميع المسلحة من دول الجوار.

مكافحة الظواهر السلبية والهدامة .

متابعة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة الجنوبية.

استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامها.

التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالجنوب وإدماجها بالخطة الأمنية.

وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات والشكاوي.

رفع تقارير يومية ودورية لرئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة 4 على أن يخضع منتسبي الغرفة للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبي الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية، وللغرفة تشكيل فريق إعلامي تكون مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها كما يكون ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل إعلامي.