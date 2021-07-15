في كلمته أمام مجلس الأمن.. الدبيبة: بقاء المرتزقة يهدد المسار السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة نجحت بمساندة دولية في الوصول بليبيا إلى مسار سياسي مستقر نسبيا، معتبرا أن بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من أبرز عوائق الاستقرار في البلاد.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة الليبية، “استطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية.

وأكد الدبيبة أن تنظيم الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل يعد بالنسبة للحكومة خيار وطنيا واستحقاق تاريخي، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات وتخصيص ما هو متاح من مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب.

وناشد الدبيبة في كلمته مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي نبذ خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية لتتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد.

وأكد الدبيبة أن استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الاجانب يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية الجارية حالياً وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه أمر مرفوض مطالبا بسحبها بشكل فوري ومتزامن.

وطالب الدبيبة المجتمع الدولي بدعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة في دعم استراتيجية شاملة لتنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية مثمنا المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة لا تعالج في البحر المتوسط أو سواحل ليبيا فقط ، بل ان الهجرة لابد من ان يتم معالجة اسبابها من المصدر.

وأضاف الدبيبة “إن حكومة الوحدة الوطنية تود تذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وتعيد التأكيد على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 1970 تشكل مصدرًا قلق كبير لنا”.