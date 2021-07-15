الدبيبة: نطالب مجلس الأمن بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، نجحنا بفضل الله وجهود الليبيين في الوصول بليبيا الى وضع أكثر استقراراً وإيجابية في ظل حكومة وطنية موحدة، واستطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة ونتطلع الى ان يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية.

الدبيبة، وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أضاف: “تنظيم الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد بالنسبة لنا خيار وطنيا واستحقاق تاريخي، وشكلنا لجنة وزارية لدعم الانتخابات وخصصنا ما هو متاح من مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب”.

وتابع: “أناشد مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي نبذ خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، واستمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الاجانب يشكل خطر حقيقي أمام العملية السياسية الجارية حالياً وجهود استمرار وقف اطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أن استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أمر مرفوض، وتشدد على ضرورة انسحابها الفوري وبشكلٍ متزامن، ونطالب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة معنا في دعم استراتيجية شاملة لتنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود”.

وتابع: “الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتثمن كل المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة لا تعالج في البحر المتوسط او سواحل ليبيا فقط ، بل ان الهجرة لابد من ان يتم معالجة اسبابها من المصدر، وحكومة الوحدة الوطنية تود تذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وتعيد التأكيد على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 1970 تشكل مصدرًا قلق كبير لنا”.

واستكمل: “نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي ندعو فيها إلى ضرورة إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وان كانت مجمدة لمنع وقوع المزيد من الاضرار بقيمة هذه

الأصول وخسارتها، وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية القيام بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم”.

وأضاف: “ندعو الدول المعنية بالوضع في ليبيا بالعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج وإيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يدفع ثمنها للأسف المواطن الليبي، وندعو المجتمع الدولي دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ونطالب مجلس الأمن تنفيذ القرارات المتوالية بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين الذين لازالوا يهددون بالحروب والحلول العسكرية، ونجدد التزام حكومة الوحدة الوطنية للشعب الليبي وللعالم بأن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي”.

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