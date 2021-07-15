رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا سُبل إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي في ظل الأوضاع الراهنة.

وبحث اللقاء دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتناول اللقاء أيضاً جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالاضافة إلى مساعي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وأكد المنفي، على التزام المجلس الرئاسي بتوحيد كل مؤسسات الدولة، ومضاعفة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن.

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