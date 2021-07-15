«المنفي» و«السفيرة الفرنسية» يناقشان تطورات المشهد السياسي الليبي  

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا السيدة “بياتريس دوهيلين” وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي في ظل الأوضاع الراهنة.

وبحث اللقاء دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتناول اللقاء أيضاً جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالاضافة إلى مساعي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وأكد المنفي، التزام المجلس الرئاسي بتوحيد كل مؤسسات الدولة، ومضاعفة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن.