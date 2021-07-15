العامة للكهرباء: تواصل أعمال السرقة للأسلاك الكهربائية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1550 متر بقصر بن غشير وزليتن.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط الجعيدي وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 750 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على أحد المحولات.

وأشارت الشركة إلى أنه تم أيضًا سرقة 150 متر على خط المشتل بدائرة توزيع جنوب زليتن مما تسبب في فصل التغذية على أحد المحولات، وكذلك سرقة 650 متر على خط الجهاد بدائرة توزيع شرق زليتن مما تسبب في فصل التغذية على محولين وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

وتأمل الشركة العامة للكهرباء من كافة الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين من أجل اختفاء هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشركة.