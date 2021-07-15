“خارجية البرلمان”: لجنة حصر موظفي الخارجية “باطلة”

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم 161 لسنة الفين وواحد وعشرين بخصوص تصنيف موظفي وزارة الخارجية .

واعتبرت لجنة الخارجية أن ما جرى انحياز لجانب دون آخر وتجاوز لمخرجات اتفاق جنيف وإعاقة لمسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات بين الحكومتين المؤقتة والوفاق

واستغربت لجنة الخارجية من التجاوز القانوني لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وقيامها بمراسلة رئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أن هذا يقع ضمن اختصاص وزارتها .

ودعت اللجنة في ختام البيان رئيس الحكومة إلى سحب القرار المشار إليه فوراً واعتباره في حكم العدم وإعادة صياغته بحيث يشمل تصنيف الموظفين في كلتا الوزارتين بالحكومة المؤقتة والوفاق وأي حكومات سابقة.

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