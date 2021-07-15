كوبيتش: هناك من لم يلتزم بإنجاز قوانين الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

خلال جلسة مجلس الامن الدولي حول الأوضاع في ليبيا قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إن هناك من يحاول التنصل من الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر كاشفا عن لجنة جديدة أنشأها مجلس النواب، لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
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قناة ليبيا
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