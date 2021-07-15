البيان الختامي لمجلس الأمن: الحكومة المؤقتة مكلفة بإجراء الانتخابات في موعدها ويهدد باتخاذ عقوبات ضد معرقلي الانتخابات

أصدر مجلس الأمن، اليوم الخميس، بياناً رحّب به بمؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في 23 يونيو.2021 نتائج المؤتمر (S / 2021/595) والتزام المشاركين للأمم المتحدة العملية السياسية بقيادة ليبيا والمملوكة ليبيين والسيادة، واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

مجلس الأمن، وفي بيانه الذي اطلعت عليه وترجمته قناتنا، رحب بإدراج ليبيا كعضو في لجنة المتابعة الدولية في ليبيا، معرباً عن دعمه لمجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة بالقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 والقرار 2570 (2021).

وشدد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة الرئاسة انتخابات برلمانية شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية ترتيبات لضمان كامل المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة وإدراج الشباب.

وأقر مجلس الأمن بضرورة حماية المرأة بما فيها أولئك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية، مذكراً بأهمية توحيد المؤسسات الليبية: جيد الحكم وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في ملتقى الحوار السياسي بخارطة الطريق، مرحباً باستكمال المراجعة المستقلة للمصرف المركزي.

وأكد مجلس الأمن من جديد عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي، مذكراً بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني مؤتمر لقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية ودعوتهم لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية أن تفعل الشيء نفسه.

وشدد مجلس الأمن على أهمية أن يكون هناك نهج شامل لعملية المصالحة، مرحباً بدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، ويسلم بالدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حاثاً بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك

مجلس النواب لاتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة للسماح بالانتخابات الوطنية العليا على أن يكون للمفوضية الوقت والموارد الكافية للتحضير للرئاسة القومية والانتخابات البرلمانية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، مكرراً دعوته إلى الجبهة الشعبية لتحرير الديمقراطية لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر، مرحباً بجهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتشجيع على تطوير مقترحات مجانية. عملية انتخابية عادلة وشاملة.

وأشار إلى التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) تم تعديله بقرارات لاحقة، تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التي تقررها اللجنة للمشاركة في أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام استقرار أو أمن ليبيا. أو تعرقل أو تقوض الناجح، واستكمال انتقالها السياسي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق.

وحث مجلس الأمن بشدة جميع الدول الأعضاء. جميع الأطراف الليبية وكل ما يتعلق بها على الجهات الفاعلة احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مشيراً إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي، مطالباً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا ومملوكة لليبيين بما في ذلك نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرة واحدة على نطاق واسع ومتزايد تسمح الظروف، مشيراً إلى قراره بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء لـحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011). كما تم تعديله بواسطة القرارات اللاحقة، وإلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا ودولهم، داعياً جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تفعل الشيء نفسه، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العقد الدول المجاورة خاصة في منطقة الساحل بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة من النقل غير المشروع والتراكم المزعزع للاستقرار وإساءة استخدام الأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، مشجعاً المزيد من الجهود الدولية دعم وتعاون وتنسيق إقليمي بين ليبيا ومنطقة الساحل، مكرراً الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين والأفراد اللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا والوضع الصعب الذي يواجهه المهاجرون اللاجئين والنازحين داخليا، بما في ذلك الأطفال في ليبيا مذكراً الحاجة لدعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية، مؤكداً أن المسؤولين عن الانتهاكات الدولية ويجب أن يكون القانون الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة.

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