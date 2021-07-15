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لودريان : ديسمبر هو حجر الأساس للعملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لوريان، إن هناك تهديدات حقيقية في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي للعمل على التغلب عليها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا للانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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