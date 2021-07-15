لودريان : ديسمبر هو حجر الأساس للعملية السياسية في ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لوريان، إن هناك تهديدات حقيقية في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي للعمل على التغلب عليها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا للانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
البيان الختامي لمجلس الأمن: الحكومة المؤقتة مكلفة بإجراء الانتخابات في موعدها ويهدد باتخاذ عقوبات ضد معرقلي الانتخابات
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
كوبيتش: هناك من لم يلتزم بإنجاز قوانين الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
“خارجية البرلمان”: لجنة حصر موظفي الخارجية “باطلة”
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية ومعاقبة معرقلي الإنتخابات واستمرار تجميد الأصول .. النص الكامل لبيان مجلس الأمن
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك