وزارة الداخلية والسفارة الألمانية تبحثان المشاريع متعددة الأطراف

بحثت وزارة الداخلية مع السفارة الألمانية لدى ليبيا المشاريع متعددة الأطراف وعلى رأسها مشروع بعثة الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية ضم رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون والدعم المقدم من المنظمات الدولية مع نائبة السفير الألماني لدى ليبيا ومسؤول برامج الدعم والاستقرار بالسفارة الألمانية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الخطة التشغيلية للاستحقاقات الانتخابية القادمة واحتياجات الأولويات للوزارة في مجال تعزيز القدرات، بالإضافة لعدد من المواضيع التي من شأنها الرفع من كفاءة منتسبي الوزارة في العمل الأمني.