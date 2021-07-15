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أمريكا تدعو لإجراء الانتخابات في موعدها لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن الحل الليبي ممكن بإجراء انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، داعية إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في وقتها وفق خارطة الطريق المعتمدة والتي صادق عليها مجلس الأمن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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