أمريكا تدعو لإجراء الانتخابات في موعدها لحل الأزمة الليبية

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن الحل الليبي ممكن بإجراء انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، داعية إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في وقتها وفق خارطة الطريق المعتمدة والتي صادق عليها مجلس الأمن.
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قناة ليبيا
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