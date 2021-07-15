المملكة المتحدة لن تتردد في معاقبة معرقلي الانتخابات

دعت مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن إلى ضرورة الالتزام بعقد الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم ودعم إرساء القاعدة القانونية المنظمة لذلك.
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قناة ليبيا
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