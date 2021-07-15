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المملكة المتحدة لن تتردد في معاقبة معرقلي الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن إلى ضرورة الالتزام بعقد الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم ودعم إرساء القاعدة القانونية المنظمة لذلك.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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