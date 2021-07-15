رئيس حكومة يلتقي وزير الخارجية الألماني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، بحضور مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد عبدالله، ومبعوث ألمانيا لدى الأمم المتحدة غانثر ساوتير.

وتمحور النقاش، بين الجانبين حول تطورات الوضع السياسي بليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل.

وكان اللقاء، قبل عقد مجلس الأمن جلسة حول ليبيا بحضور رئيس الحكومة رفقة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بالمجلس بالإضافة إلى المبعوث الأممي في ليبيا.

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