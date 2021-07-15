الجندري: لا سبيل لحل الأزمة الليبية إلا عبر حوار ليبي – ليبي

قال وزير الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، ألا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا عبر حوار ليبي – ليبي، داعيا لتوحيد الليبيين حول مشروع وطني يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها.
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قناة ليبيا
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