بعثة الأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع للجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي يومي 16-17 يوليو.

وقالت البعثة إنه تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأضافت إنها تتطلع إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.

زأشارت البعثة إلى أن مخرجات اجتماع اللجنة سيعرض على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.