لجنة الخارجية بمجلس النواب ترفض قرار الدبيبة بشأن تصنيف موظفي «خارجية الموقتة» وتطلب سحبه فورا

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لحصر و تصنيف موظفي وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة السابقة، مطالبة بسحب القرار فورا.

وقال بيان صادر عن اللجنة، نشره مجلس النواب، اليوم الخميس، إن تعجب اللجنة من القرار يأتي لكونه يشمل الحكومة الموقتة السابقة، ولم يشمل موظفي حكومة الوفاق السابقة أيضا. وأضافت: «هذا انحياز لجانب دون الآخر، وتجاوز لمخرجات اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية»، مشيرة إلى بالغ قلقها من أن يكون لهذا القرار «عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق».

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كما اعتبرت أن القرار «يبدو كتصفية حسابات مع السلطات السابقة، وأنه سيغذي المشاعر بالإقصاء والظلم في الوقت الذي نسعى فيه لطي صفحة الماضي الأليم، علما أن موظفي الحكومة الموقتة من كافة أنحاء ليبيا وليسوا من جهة واحدة».

ورأت اللجنة أن هناك «تجاوز قانوني قام به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إذ أنها راسلت رئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أن هذا يقع ضمن اختصاص وزارتها». وتابع البيان: «في الوقت الذي نتفهم فيه الحاجة لإعادة تصينف وتقيم وظفي وزارة الخاجرية، تدعو لجنة الخارجية السيد رئيس الوزراء إلى سحب القرار المشار إليه فورا، واعتباره في حكم العدم، وإعادة صياغتنه بحيث يشمل تصنيف الموظفين كلتا الوزارتين وأي حكومات سابقة».

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