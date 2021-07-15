مجلس النواب الإيطالي يرفض مقترحًا لوقف دعم خفر السواحل الليبي

أعلن مجلس النواب الإيطالي الخميس، مصادقته على مقترح الأغلبية بتمديد عمل البعثات العسكرية في الخارج، كما رفض في تصويت مستقل مقترحا يقضي بوقف الدعم لقوات خفر السواحل الليبي قدمه حوالي ثلاثين نائبًا.

وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، فإن “النواب المنتمون لمختلف الكتل البرلمانية، ومن بينهم بيير لويجي بيرساني، لاورا بولدريني، ستيفانو فاسينا، ماتيو أورفيني، وغيرهم، قد نوهوا قبل عملية التصويت إن استمرار الدعم المباشر وغير المباشر لإعادة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا والتظاهر بعدم وجود هذا الواقع، يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

وأوضحوا خلال الجلسة، أن “لهذا السبب سنصوت اليوم ضد إعادة تمويل المهمة الثنائية لدعم خفر السواحل الليبي، مقتنعين بأن من واجبنا معارضة مثل هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يحدث على بعد بضع أميال بحرية عن سواحلنا”.

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