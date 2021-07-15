برلماني إيطالي: لا يمكن أن نتخلّى عن دورنا في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب الإيطالي من حركة خمس نجوم، فرانشيسكو بيرتي، أن تعديل الحزب الديمقراطي للمرسوم الخاص بالمهمات الخارجية، “لا يوقف التعاون مع ليبيا”.

وأوضح البرلماني الإيطالي، خلال جلسة للبرلمان، حول إعادة تمويل البعثات الدولية، قبيل إجراء التصويت، إنه “سيتم تقييم تدخل افتراضي من قبل الاتحاد الأوروبي.. ويبدو أمراً صعباً”

وشدّد بيرتي، على أن “إيطاليا لا يمكن أن تتخلى عن دورها”، في ليبيا، وذلك “في انتظار التدخل الأوروبي” المنتظر، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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