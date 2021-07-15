ليبيا الان

برلماني إيطالي: لا يمكن أن نتخلّى عن دورنا في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عضو مجلس النواب الإيطالي من حركة خمس نجوم، فرانشيسكو بيرتي، أن تعديل الحزب الديمقراطي للمرسوم الخاص بالمهمات الخارجية، “لا يوقف التعاون مع ليبيا”.

وأوضح البرلماني الإيطالي، خلال جلسة للبرلمان، حول إعادة تمويل البعثات الدولية، قبيل إجراء التصويت، إنه “سيتم تقييم تدخل افتراضي من قبل الاتحاد الأوروبي.. ويبدو أمراً صعباً”

وشدّد بيرتي، على أن “إيطاليا لا يمكن أن تتخلى عن دورها”، في ليبيا، وذلك “في انتظار التدخل الأوروبي” المنتظر، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك