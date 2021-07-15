ليبيا الان

المشري والسويحلي واللافي والحداد يحتفلون في السفارة التركية بذكرى “الانتصار على الانقلاب”

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الخميس، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية بطرابلس، بمناسبة إحياء ذكرى ما سمته “الانتصار على الانقلاب العسكري”، وبحضور كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” وعضو مجلس الدولة “عبد الرحمن السويحلي” إلى جانب السفير التركي وعاملين في السفارة وأفراد من الجالية التركية بليبيا.

وبحسب بيان المشري، تخلل الحفل الذي افتُتح بآيات من القرآن الكريم، ثم بتحية النشيدين الوطنيين لليبيا وتركيا، وعرض مرئي وثق اللحظات الأولى لتعامل قوات الأمن والجيش التركيين مع الانقلابيين، وخروج الشعب التركي في وجههم؛ حفاظا على العملية الديمقراطية في البلاد، والعودة بها لحالة الاستقرار والأمن.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يامضحكه، كانا عمر المختار مازال عايش راهو تفل علي وجوكم.
    الخونه لايمثلون الشعب الليبي

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  • اى انتصار ياحمار واكار يدخل المطار بدون اى اعتبار لحريم السلطان وهذا الحداد دخل المطار بتصريح من الاتراك واى انقلاب لقائد جيش مكلف بمحاربة الارهاب ياكلاب بعد ان اغتصب السراج السلطة منفردا مع انتهاء صلاحية الصخيرات بدعم من المليشيات والمرتزقة والجيش الوطنى إنسحب من طرابلس وهو قادر على البقاء فيها لسنوات بعد ان علم بمؤامرة امريكية عن طريق كلب ترامب لاحتلال موانئ النفط مستغلا انشغال الجيش الوطنى فى طرابلس مما جعله ينسحب لحماية النفط ويجعل اردوغان مسخرة فى انقرة بعد ان فشل فى تحقيق وعده عندما ظهر امام خريطة ليبيا يتوعد باحتلالها وفشل بعد ان اعلن السيسى سرت الجفرة خط احمر ومن يومها القردوخان مؤخرته حمراء.
    والدليل على ان حريم السلطان جبان فهو يحتفل بمقر سفارة المحتل وليس فى ميدان الشهداء خوفا من لعنة اهالى طرابلس لهم فهم لا يستحون من الخيانة ولو كانوا ايام عمر المختار لاحتفلوا فى السفارة الايطالية باعدام شيخ المجاهدين عمر المختار !! صحيح اللى اختشوا ماتوا فهؤلاء الخوان هم الايدى القذرة لاى محتل خارجى ونقول اتفوووووووووه

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