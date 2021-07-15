صنع الله: سنعمل على تذليل التحديات وتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة، مع رئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط الدكتور رجب عبد الصادق.

تم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع المحافظة على معدلات الانتاج الحالية من النفط والغاز وكذلك مشاريع التطوير المتعلقة بزيادة القدرة الانتاجية، كما تمت مناقشة خطط المؤسسة الاستراتيجية لتطوير الاكتشافات غير المطورة التابعة للشركة، هذا وقد تم التطرق في هذا الاجتماع الي التدريب والتطوير والاستثمار في الموارد البشرية لضمان تنفيذ المشاريع الطموحة لشركة الواحة.

وفي الختام أثني صنع الله على الجهود التي يبذلها العاملون بالحقول والمواني النفطية التابعة لشركة الواحة من أجل ضمان استمرار تدفق النفط والغاز رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجها الشركة، وتم الاتفاق علي العمل علي تذليل هذه التحديات وتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة.