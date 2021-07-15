في العدد المزدوج (295 و296): الدبيبة إلى نيويورك وفي يده «ملف المعوقات».. وحصيلة قياسيّة لـ«كورونا»

صدر اليوم (الخميس) العدد المزدوج (295 و296)، من جريدة الوسط، وذلك لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد حوى العددان موضوعات متنوعة محلية ودولية.

وبعنوان: «الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»، جاءت القصة الرئيسية في الصفحة الأولى، وترصد زيارة رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن المخصّصة لبحث تطورات الأزمة الليبية. وترجح «الوسط» استعانة الدبيبة بالدور الأميركي لحلحلة القضايا العالقة، وعلى رأسها الميزانية وتوحيد المؤسسات العسكرية والمرتزقة.

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وتشمل القصة تحذير الخبراء من لجوء الدبيبة إلى خيار آخر ببندي الطوارئ والتنمية بعيداً عن رقابة البرلمان؛ فيما ترصد تهديد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بإمكانية أن يصدر «الرئاسي» مرسوماً لفرض قاعدة دستورية للانتخابات بـ«قوة القانون».

الميزانية تدخل النفق النظلم

وفي صدر الصفحة الثالثة، يأتي موضوع الساعة الذي يتابعه جميع الليبيين، حول ميزانية الدولة الجديدة المتعثرة، وجاء بعنوان: «الميزانية تدخل نفق النواب المظلم.. وظهور السيناريوهات البديلة».

وفي الصفحة الرابعة، يأتي استطلاع أجرته «الوسط»، بين عدد من المهتمين بالشأن الليبي العام، وجاء تحت عنوان «رغم العراقيل.. انتخابات ديسمبر رغبة دولية وشعبية».

وتضم الصفحة أيضاً حواراً مع وزير الشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، الذي يتوقع توحيد المصرف المركزي قريباً، مؤكداً أن ذلك يعني استعادة الدينار الليبي عافيته، وتوفير السيولة اللازمة لصرف رواتب ومعاشات الموظفين في أنحاء ليبيا كافة.

الوضع الوبائي في ليبيا

ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير شامل عن الوضع الوبائي في ليبيا بعنوان: «حصيلة قياسية لكورونا.. والحكومة تغلق المقاهي وتمنع المآتم والأفراح». ويرصد التقرير الارتفاع غير المسبوق في معدل الإصابات بفيروس «كورنا» الذي تجاوز 2600 حالة يومياً خلال الأسبوع الجاري.

ومن المحليات إلى الشؤون العربية والدولية؛ حيث يتصدر تقرير عن الحالة اللبنانية الصفحة السابعة، بعنوان «اتهامات صريحة للطبقة السياسية..

وفي صفحة الاقتصاد الأولى، نقرأ تقريراً مهماً عن تقرير المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي بعنوان: «انقسام المصرف تسبب في تراكم الديون وعرقل الحصول على النقد الأجنبي»؟

أما الصفحة الثقافية فيتصدرها تحقيق يناقش أحوال الشعر والشعراء في ليبيا والوطن العربي بعنوان: «أسئلة القصيدة في أرض الزالزل..كتاب ونقاد: المشهد الشعري تاه في دخان النيران المستعرة».

أفلام العيد

ومن المشهد الشعري، إلى المشهد السينمائي؛ حيث تكتظ صفحة الفن بموضوعات شيقة، منها تصريحات للمخرج المغربي صاحب الجنسية الفرنسية نبيل عيوش يرد فيها على الانتقادات التي طالت فيلمه «علّي صوتك» بعد عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان».

للاطلاع على العدد المزدوج 295 و296 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أيضاً تضم الصفحة تصريحات للفنان كريم عبدالعزيز حول فيلمه «البعض لايذهب للمأذون مرتين »، وهو عمل معروض في دور السينما المصرية، خلال موسم عيد الأضحى ويناقش المشاكل الزوجية بطريقة كوميدية.

وتحت عنوان: «قطار الدوري يدخل مرحلة الحسم في القمة والقاع»، يتصدر تقرير مجمع الصفحة الخامسة عشرة، ويرصد استعدادات الأندية لانطلاق 8 مواجهات نارية اليوم (الخميس) في المجموعتين.

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