مجلس الأمن: يجب انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

رحب مجلس الأمن في بيان له اليوم الخميس بمخرجات مؤتمر برلين-2، والتزام المشاركين بدعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية.

كما رحب المجلس بإدراج ليبيا كعضو في لجنة المتابعة الدولية في ليبيا، وأعرب عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حتى الوصول إلى انتخابات ديسمبر.

وأشاد بيان مجلس الأمن باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات المصرف المركزي، مؤكدا عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970.

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية على احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.