حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الجمعة والسبـت في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الجمعة والسبت في ليبيا، أن تستمر درجات الحرارة على هذا المنوال على مناطق الشمال الغربي والشرقي مع رطوبة عالية.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين باذنه تعالى كالأتي:

تستمر درجات الحرارة على هذا المنوال على مناطق الشمال الغربي والشرقي مع رطوبة عالية على السواحل.

فيما يكون طقس مناطق الجنوب على النقيض من ذلك حيث درجات الحرارة المرتفعة تسود معظم الارجاء الجنوبية لتصل الى اكثر من 40 فى بعض المدن ، هذا ما لدينا حتى الساعة.

وفوق كل ذي علم عليم.

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