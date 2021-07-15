حظر جزئي في الجفرة لخمسة عشر يوما

أخبار ليبيا24

أصدرت بلدية الجفرة اليوم الخميس يقضي تطبيق إجراءات الحظر الجزئي داخل البلدية اعتبارا من يوم غد الجمعة الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا ولمدة 15 يوما.

واستثنت البلدية، من ساعات الحظر المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومحلات الخضار واللحوم.

ووفقًا للقرار، يوقف أداء صلاة الجمعة وصلاة عيد الأضحى المبارك مع الاستمرار في فتح المساجد في الصلوات المفروضة على أن يتم التقيد بالتدابير الاحترازية والتشديد عليها.

وبحسب القرار، تقفل وبشكل كامل خلال مدة الحظر المقاهي والأسواق الشعبية وصالات المناسبات الاجتماعية، كما تمنع إقامة تجمعات المأتم والافراح، فيما يسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط.

وأكد القرار على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة أثناء مراسم عقود الزواج، بحيث لا يتجاوز عدد الحضور 10 أشخاص من أهل العروسين.

وطالبت البلدية، اللجنة التنفيذية الطبية لمكافحة وباء كورونا بالبلدية تقديم تقرير مفصل كل 48 ساعة إلى المجلس البلدي الجفرة حول تطور الوضع الوبائي داخل نطاق البلدية.

كما دعت مدراء الإذاعات المحلية داخل البلدية دعوة أعضاء اللجنة الطبية التنفيذية للمشاركة في البرامج التوعوية في مجابهة جائحة كورونا.

وألزمت البلدية، أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة من حيث لبس الكمامات والتباعد الجسدي وتحديد عدد دخول الزبائن.

وأكدت البلدية على الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين للقرار في نصوص القوانين الخاصة بهذا الشأن.