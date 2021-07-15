وزارة الشباب: على الأجهزة الأمنية القبض على مختطفي وكيل الوزارة لشؤون البرامج

طالبت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الأجهزة الأمنية بالقبض على مختطفي وكيل الوزارة لشؤون البرامج والأنشطة أحمد أبو بكر ميلاد.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24”: “في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود الوطنية المخلصة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل المحافظة على وحدة ليبيا والخروج بها نحو بر الأمان فإن وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية تستنكر بأشد العبارات والمعاني وتستهجن حادثة اختطاف أحمد أبو بكر ميلاد وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة مساء أمس الأربعاء من أمام منزله بمدينة طرابلس وتعرضه للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما تسبب له في ضرر جسدي ومعنوي”.

وتابع البيان: “وإننا إذ نحمد الله على سلامة الوكيل وعودته إلى أهله اليوم الخميس فإننا نعبر عن رفضنا التام واستيائنا من مثل هذه الأفعال المعزولة التي تجرمها القوانين المحلية والدولية والأعراف الكريمة للشعب الليبي بمختلف مكوناته”.

وتمنى البيان الشفاء العاجل لأوكيل الوزارة، مضيفا: “ندعو الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لمتابعة القضية والقبض على هؤلاء المسؤولين عن هذا الفعل الخارج عن القانون”.