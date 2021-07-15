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مصدر أمني لـ«الساعة24»: اختطاف مدير مكتب الدعم التقني بمجلس الوزراء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصدر أمني مسؤول لـ”الساعة 24″ إن عبدالمنعم العرفي مدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزراء، فقد الاتصال به منذ يوم الإثنين الماضي، أثناء عودته من عمله حوالي الساعة الخامسة، في اتجاه منطقة باب بن غشير، ولم يتم التعرف على الجهة التي اقتادته حتى تاريخ اليوم.

وكان أحمد أبو بكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، قد تعرض للاختطاف مساء أمس الأربعاء، من أمام منزله بمدينة طرابلس وتعرضه للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما تسبب له في ضرر جسدي ومعنوي، قبل أن يتم إطلاق سراحه أمس الخميس، ولم يتم تحديد هوية الجناة حتى الآن.

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اختطاف الدعم التقني مجلس الوزراء مدير مكتب مصدر أمني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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