مصدر أمني لـ«الساعة24»: اختطاف مدير مكتب الدعم التقني بمجلس الوزراء

قال مصدر أمني مسؤول لـ”الساعة 24″ إن عبدالمنعم العرفي مدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزراء، فقد الاتصال به منذ يوم الإثنين الماضي، أثناء عودته من عمله حوالي الساعة الخامسة، في اتجاه منطقة باب بن غشير، ولم يتم التعرف على الجهة التي اقتادته حتى تاريخ اليوم.

وكان أحمد أبو بكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، قد تعرض للاختطاف مساء أمس الأربعاء، من أمام منزله بمدينة طرابلس وتعرضه للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما تسبب له في ضرر جسدي ومعنوي، قبل أن يتم إطلاق سراحه أمس الخميس، ولم يتم تحديد هوية الجناة حتى الآن.