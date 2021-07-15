بعد ضربه والاعتداء عليه… وكيل وزارة الشباب: تعرضت لحادث اختطاف في طرابلس

أكد أحمد أبو بكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، أنه تعرض للاختطاف في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أحمد أبو بكر ميلاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يطمئن وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج و الأنشطة كل المتابعين والعاملين بوزارة الشباب والمهتمين، بأنه بكامل الصحة والعافية بعد تعرضه لحادثة اختطاف”.

وأضاف البيان الصادر عن مكتبه، اليوم الجمعة:” يتقدم الوكيل بجزيل الشكر والتقدير لكل الأجهزة الأمنية والشخصيات التي ساهمت في عودته”.

وشدد “ميلاد” على أنه مستمر في عمله ونشاطه ولن تثنيه أي معوقات أوصعوبات في سبيل الاهتمام بالشباب الليبي والقضايا الوطنية التي تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الشباب”.

واختتم بيانه قائلا:” بهذه المناسبة يثمن الوكيل زيارة وزير الشباب لبيته مساء الخميس وذلك للاطمئنان عليه”.

وكان أحمد أبو بكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، تعرض للاختطاف مساء الأربعاء الماضي، من أمام منزله بمدينة طرابلس وتعرضه للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما تسبب له في ضرر جسدي ومعنوي، قبل أن يتم إطلاق سراحه أمس الخميس، ولم يتم تحديد هوية الجناة حتى الآن.